- 1/2
- 2/2
ذكرت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية أن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على فسخ اتفاقية موقعة مع روسيا أثار فزع البريطانيين.
وكثر الحديث عن الحرب العالمية الثالثة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها الانسحاب من اتفاقية لا تسمح لطرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بحيازة الصواريخ المتوسطةوالأقل مدى التي تنطلق من الأرض. وأعلنت الصحيفة البريطانية حينئذ عن "مكان آمن" في حالة الحرب النووية.
وبطبيعة الحال فإن الصحافة البريطانية لا تضع اللائمة على الولايات المتحدة التي هي مبعث الخطر الحقيقي بل تزعم
ويأتي خطر نشوب الحرب العالمية الثالثة أيضا من الصين وكوريا الشمالية وإيران، بحسب "ديلي اكسبرس".
ونشرت هذه الصحيفة أكثر من 30 مقالا عن سباق التسلح ونذر الحرب العالمية الثالثة منذ بداية الأسبوع.
ولا تسترسل صحيفة بريطانية أخرى — ديلي ستار- في الحديث عن الحرب ولكنها تنشر أنباء "الحرب العالمية الثالثة" بين الفينة والأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحف البريطانية تنذر العالم بحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.