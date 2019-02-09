انطلاق مؤتمر القيادات العربية بالجامعة العربية لتعزيز التضامن

انطلق مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية، الذي ينظمه البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.
ويهدف المؤتمر إلى إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربيلمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بتونس في شهر مارس 2019.
يحضر المؤتمر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعدد من رؤساء وزراء عرب سابقين هم السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، الدكتور إياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق،
يشارك في المؤتمر عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، وعدد من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.
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