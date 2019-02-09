كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين تدين زيارة رئيس الوزراء الهندي للمنطقة المتنازع عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، زيارة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، إلى ولاية أروناتشال براديش الحدودية الشمالية الشرقية المتنازع عليها، قائلة إنها "تعارض بشدة" أنشطة القادة الهنود في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "تحث الصين الجانب الهندي على المضي قدمًا من الوضع العام للعلاقات الثنائية، واحترام مصالح الصين ومخاوفها، والاعتزاز بقوة دفع العلاقات بين البلدين، والامتناع عن أي أعمال تكثف النزاعات وتعقد قضية الحدود".

وردًا على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية، في بيان، إن أروناتشال براديش جزءً لا يتجزأ من الهند ولا يمكن التصرف به.

كانت زيارة "مودي" جزءًا من سلسلة اجتماعات عامة في المنطقة تهدف إلى حشد الدعم لحزبه "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، قبل الانتخابات الهندية المقررة في مايو.