كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء يحذرون من خطر الإصابة بسرطان القولون نتيجة الجلوس طويلا لمشاهدة التلفاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر العلماء من مخاطر الإصابة بسرطان القولون إذا قام الشخص بأنشطة ثابتة فى وضع الجلوس لفترة طويلة، مثل مشاهدة التلفزيون.

وركزّت الدراسة على نمط الحياة المستقرة الذي يتضمن عادة قضاء الوقت أمام التلفزيون، ووجد الباحثون أن الآثار السلبية للسلوكيات المستقرة المفرطة أثرت على النساء تحت سن الخمسين بشكل خاص، وفقا لنتائج دراسة جديدة نشرت مؤخرًا.

وتمّ توثيق 118 حالة من سرطان القولون في وقت مبكر، ولاحظ العلماء أن الجلوس لمدة ساعة، على الأقل أمام التلفزيون زادت من خطر المرض بنسبة 12 %، أما بالنسبة للأشخاص الذين يقضون ساعتين أو أكثر في اليوم أمام التلفزيون، فإن الخطر يرتفع إلى 70%.

ولجأ الباحثون إلى تجميع البيانات حول صحة الممرضات للوصول إلى هذا الاستتاج، عن طريق بحث أوسع نطاقاً أجري من قبل على الأمراض المزمنة، وتم جمع البيانات منذ عام 1989، وبلغ مجموعها حوالي 278 89 امرأة.