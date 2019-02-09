كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور فضائية تظهر نشر منظومة اس-300 بفنزويلا للرد على هجوم أمريكى محتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظهر صورة التقطتها الأقمار الصناعية أن الجيش الفنزويلي يعد أنظمة مضادة للطائرات من طراز اس-300 الروسية، للردّ على تدخل عسكرى محتمل، وفقاً لشبكة "هسبان تى فى" اليوم.

كما يكشف عن صورة نشرت يوم الخميس قبل مشغل الأقمار الصناعية التجارية الاسرائيلي ايميج الدولية، ملاحظة وجود منظومة اس-300 فى قاعدة جوية روسية "مانويل ريوس"، وتقع في ولاية غواريكو ، في شمال البلد البوليفاري.

وربما يرتبط نشر اس-300 التحضيرات التي تقوم بها الحكومة الفنزويلية للرد على أي غزو عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وفى نفس اليوم، صرّحت متحدثة الخارجية الروسية، أنّ واشنطن اتحذت بالفعل قرارها للتدخل بشكل عملى ضد فنزويلا للإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو.

وزادت التوترات السياسية بين كاراكاس وواشنطن منذ 23 يناير الماضي عندما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفى يوم 29 يناير، جاء فى ضوء مذكرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، تكشف عن خطة محتملة لإرسال 5000 جنديا أمريكيا إلى كولومبيا لتدخل محتمل في فنزويلا.

وردا على ذلك، أمر الرئيس الفنزويلي بنشر 50000 من وحدات الدفاع في جميع أنحاء البلاد من أجل تحقيق مستوى أفضل من تنظيم جيش ضد المؤامرات التي تحاك من الخارج.