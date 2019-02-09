كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البحرية الأمريكية يطالب بتوجيه ضربة استباقية ضد روسيا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ رئيس العمليات البحرية في البحرية الأمريكية، الأدميرال جون ريتشاردسون، واشنطن على أن يكون لها الضربة الجوية الأولى ضد الصين وروسيا.

وقال ريتشاردسون فى مؤتمر لمركز أبحاث مجلس الأطلسي، إنّ روسيا والصين تمثلان تحدياً مباشراً للبحرية الامريكية بتنفيذ عمليات إبحار خطرة وعدوانية في عرض البحر، وفقا لشبكة "هسبان تى فى" اليوم.

وأضاف رتشاردسون، رداً على سؤال حول كيفية مواجهة واشنطن للعدوان المزعوم من روسيا والصين، أنّ الولايات المتحدة لا ينبغى أن تفكر فقط فى كيفية الرد لقهر المنافس، ولكن كيفية التحرك أولاً على جبهتين، وأضاف "لقد حان الوقت للهجوم أولاً".

وتمّ تصنيف الجيشين الروسى والصينى بأنهما "العدوان الاستراتيجيان الرئيسيان لواشنطن، وبالتالي، فقد أصرّت الأخيرة على اتخاذ تدابير أقوى للرد على التهديدات من هذه القوى العالمية الثانية.

وفي جزء آخر من خطابه، أشار ريتشاردسون إلى أنه يجب على واشنطن تحليل الإجراءات لضمان وجودها في البحر الأسود قبل روسيا، ثم اقتراح إجراء المزيد من المناورات مع "الدول الحليفة" في المنطقة.

ومؤخراً، تلقت وزارة الدفاع الأمريكية تحذيرات من أن معداتها العسكرية لا ترقى إلى المهارة التي أظهرتها روسيا في عملياتها ومناوراتها على نطاق واسع أو في مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين، وخاصة في مجال حاملات الطائرات و صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.