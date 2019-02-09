كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: ارتفاع منسوب المحيطات مترا بنهاية القرن الحالى.. و10 أمتار فى القرن المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع العلماء ارتفاع منسوب محيطات العالم إلى 10 متر بحلول نهاية القرن المقبل "الـ22" وتصل إلى متر واحد بحلول نهاية القرن الجارى، وفقا لاليكسي كوكورين، رئيس برنامج المناخ في الصندوق العالمي للطبيعة فى روسيا.

وتوقع تحليل مجموعة دولية من الباحثين التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أنّ ذوبان جرينلاند والقطب الجنوبي سيجلب الظروف الجوية القاسية ودرجات الحرارة المتغيرة في جميع أنحاء العالم، وأنّ أكبر ارتفاع مستوى المحيطات في الفترة ما بين 2065 و 2075.

وفي السنوات الأخيرة كانت هناك العديد من الأبحاث العلمية التي تتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر مترا واحدا بحلول نهاية هذا القرن، وفقاً للسيناريو الأكثر تفاؤلا، في حين أن هناك تقديرات التي توفر ما بين ثلاثة وخمسة أمتار. التقييمات القصوى وضعها في 10 مترا في القرنين الثاني والعشرين والثالث والعشرين"، وفقاً لما توقع كوكورين نوفوستي.

وأوضح تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، الذي نشر في عام 2013، ومن المتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر في حوالي 80 سم بحلول نهاية هذا القرن.

وقال الخبير الروسي، إنّ ارتفاع منسوب المحيطات سيكون 1.5 متر في المناطق المدارية، وحوالي 50 سم في المناطق المعتدلة.