كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثلاثة جنود عراقيين بصحراء الأنبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ثلاثة جنود في الجيش العراقي، اليوم السبت، في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق بعد تعرض مركبتهم للتفجير.

وقال مصدر أمني لـRT إن "عبوة ناسفة انفجرت على ثلاثة جنود كانوا في سيارة عسكرية بصحراء محافظة الأنبار أثناء عودتهم من واجب استطلاع في المنطقة".

وأضاف أن "العبوة كانت مزروعة على الطريق الذي يسلكه الجنود بشكل مستمر".