كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: وكالة الفضاء الروسية تخطط لبناء محطة على القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم، أنه من المقرر هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر في عام 2031، للتمهيد لبناء محطة على سطح القمر.
وينص برنامج وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم لعام 2031 على أن "هدف البعثة، هبوط الطاقم الأول على القمر"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت.
وأشار البرنامج إلى أنه من المخطط نقل مركبة ثقيلة بحلول عام 2032، وسيستخدمها رواد الفضاء للتنقل على سطح القمر، وتنفيذ مهمات متعددة، بما في ذلك تفقد سطح القمر، ومن المقرر بدء بناء محطة في عام 2034.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وأكاديمية العلوم، أنه من الضروري البدء بتدريب المتخصصين في قانون الفضاء للدفاع عن مصالح روسيا في حالة وقوع نزاعات إقليمية في أثناء استكشاف القمر.
يأتي ذلك في ظل سباق الفضاء الروسي الأمريكي والذي انضمت إليه الصين، حيث أرسلت المسبار "تشانج آه 4" الذي هبط على الجانب المظلم من القمر في مطلع الشهر الماضي.
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