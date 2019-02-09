قبل”كان2019″..لاعبو شالكه ينقذون موسم المغربي حاريث

أنهى لاعبو نادي شالكه الألماني الجدل، حول مواصلة الدولي المغربي أمين حاريث لمشواره مع المجموعة، بعد تصويتهم على بقاءه ومنحه فرصة أخرى، بعد توثر علاقته بمدربه وإدارة النادي.

وحسب تقارير إعلامية ألمانية، فإن لاعبي شالكه صوتوا على بقاء لاعب الأسود مع الفريق الأول، بعد أن حول المدرب الحسم في مستقبل حاريث إلى زملاءه، بالفريق، خصوصاً وأن الفترة الأخيرة سجلت تراجع أداءه بشكل لافت، إضافة إلى سلوكاته التي انتقدتها الإدارة منذ بداية الموسم الرياضي الجاري.

وكان دومينيكو تودوسكو، مدرب فريق “شالكه04” الألماني قد قرر اللجوء إلى “آلية” التصويت، من أجل حسم مصير ومستقبل اللاعب المغربي بمشارك أبرز الأسماء فقط، ويتعلق الأمر بكل من عميد الفريق رالف فيرمان، ونائبه بنيامين سطامبولي، والمهاجم جيدو بورغستالار، والظهير الأيمن دانيال كاليغويري.

هذه الخطوة، أثارت جدلا واسعا بين أنصار النادي، فيما يرى البعض بأنها “إهانة” جديدة للاعب، الذي وجهت له إنذارات متعددة من إدارة النادي وتم إقصاءه من خوض المعكسر االإعدادي الأخير، كما أنه لم يخض لحدود الساعة أية مباراة في مرحلة الإياب.