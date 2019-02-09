بوطيب ينتقد “الضغوطات” بالزمالك

كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن امتعاض الدولي المغربي، خالد بوطيب، من الضغوطات التي أصبحت تلاحقه بعد أول مشاركة قارية مع الزمالك المصري، بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحسب المصدر ذاته، فإن لاعب الأسود تفاجئ من الانتقادات العديدة التي لاحقت أول ظهور قاري له مع المجموعة، والذي انهزم خلاله الزمالك أمام فريق غورماهيا الكيني.

وواجه المهاجم المغربي، انتقادات لاذعة من قبل أنصار فريقه الجديد، كما أصبح مستهدفا من موجة جديدة من السخرية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد أنصار فريق الزمالك الأداء الذي ظهر به مهاجم المنتخب المغربي في هذه المواجهة، خاصة في الجولة الثانية بعد أن أهدر مجموعة من الفرص، كما كان محط سخرية واسعة من الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بطئه، بالإضافة إلى غلاء صفقته التي كلقت خزينة النادي حوالي 3 ملايير يورو.

وكانت جماهير “الأبيض” تترقب بداية قوية للاعب السابق لستراسبورغ الفرنسي، خاصة وأن مباراة غورماهي كانت هي الأولى له كأساسي، غير أن اللاعب يبدو أنه لم ينسجم بعد مع لاعبي الخط الأمامي في الفريق.

فبعد شوط أول مستحسن لبوطيب، مرر خلاله تمريرة الهدف الثاني، أثيحت للاعب مجموعة من الفرص في الجولة الثانية، خاصة فرصة تعديل النتيجة، في أولى ربع ساعة من عمر الجولة الثانية، غير أنه فشل في تحويلها إلى هدف، كما ظهر على أداءه الكثير من البطئ.

ويعتبر بوطيب، هو المهاجم الأول للمنتخب الوطني، وانتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للفريق المصري، قادما من مالاطيا سبور التركي، في صفقة قياسية “عربيا” قدرت بحوالي 3 ملايين أورو.