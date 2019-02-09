قضية حقول النفط الليبية تعود إلى طاولة الحوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، أن رئيسها مصطفى صنع الله ناقش أزمة حقل الشرارة النفطي مع مسؤولين من شركة "ريبسول" في طرابلس.

وأفادت المؤسسة أن الجانبين دعيا في المحادثات التي أجريت يوم الخميس "إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل".

ويعتبر حقل الشرارة وهو أحد أكبر حقول النفط الليبية، أساس نزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وحكومة منافسة تتمركز في شرق البلاد.

ويذكر أن محتجون ورجال عشائر أوقفوا الإنتاج في الحقل الذي تديره شركة ريبسول ويقع في جنوب ليبيا في كانون الأول/ ديسمبر. وأرسلت الحكومة المتمركزة في الشرق قوة للسيطرة عليه يوم الأربعاء الفائت.

ويتعرض إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.