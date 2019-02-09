شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام العملات الأجنبية .. أسعار الصرف والان مع التفاصيل

عاود الريال اليمني إنهياره أمام الدولار والريال السعودي، حيث وصل سعر شراء الدولار الواحد 600، فيما أعلنت محلات الصرافة عن إيقاف عمليات البيع إلى حين إستقرار العملة .

وذكرت محلات صرافة في عدن، أن سعر شراء الريال السعودي وصل إلى 158 ريال يمني، فيما بلغ سعر البيع 159 ريال .

وكانت الإجراءات التي أتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية قد نجحت في إيقاف أنهيار الريال الذي وصل سعره إلى 750 للدولار الواحد، و200 للريال السعودي .

ولم يوضح ملاك محلات الصرافة لـ(ليمن العربي) أسباب إنهيار الريال اليمني مجدداً على الرغم من تحمل البنك المركزي اليمني مسؤولية توفير العملة لشراء المواد الغذائية فيما تكفلت السعودية بتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء .