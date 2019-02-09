شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في تصادم قطارين في اسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الحادث خلال ساعة الذروة بعد الظهر قرب كاستيالي على بعد 50 كلم تقريبا عن العاصمة الكاتالونية، وفقا لبيان لشركة رينفيه الوطنية للسكك الحديد.
وأودى التصادم بين مقدمتي القطارين بحياة السائق البالغ من العمر 26 عاما وتسبب بإصابة أربعة ركاب بجروح بالغة و100 آخرين بجروح طفيفة، وفق ما أكدته أجهزة الطوارئ على تويتر.
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