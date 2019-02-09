شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حطام سفينة حربية يابانية من الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن السفينة المقاتلة التابعة لسلاح البحرية الإمبراطورية اليابانية، كانت قد غرقت في جنوب المحيط الهادئ إبان الحرب العالمية الثانية .
وقال الخبراء إنه ينتظر أن يساعد اكتشاف الحطام في تحديد سبب غرق السفينة التي عثر على الجزء الخلفي منها وطوله 150 مترا ، رأسا على عقب على عمق 985 مترا شمال غرب جزيرة سافو في سلسلة جزر سليمان، ولكن لم يتم العثور على مقدمة السفينة حتى الآن.
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