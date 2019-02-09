شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مدينة بريطانية تفرض ضريبة على السائح والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس العاصمة الاسكتلندية أدنبره على فرض ضريبة السائح لتصبح أول مدينة بريطانية تطبق الضريبة السياحية.

وذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية أن أدنبره تنضم بذلك إلى مدن أوروبية أخرى مثل برشلونة وفينسيا وباريس التي تفرض ضرائب مماثلة في مسعى للتخفيف من تأثير السياحة الجماعية.

وستطبق الضريبة الجديدة وهي جنيهان استرليني لكل ليلة على جميع أنواع أماكن الإقامة باستثناء المعسكرات، وينتظر أن تدر 6ر14 مليون جنيه استرليني سنويا على خزينة المدينة.

ولن تدخل الضريبة السياحية حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان الاسكتلندي على التشريع، والذي من غير المرجح أن يحدث حتى العام المقبل.