شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سلطات مقاطعة "شنغهاي" شمال غربي الصين عرض أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم بالصين في معرض للثقافة والسياحة بمحافظة "شيونهوا" ذاتية الحكم لقومية سالار بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أن المعرض يستمر حتى 23 فبراير الجاري، وأن هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها هذه النسخة القديمة والقيمة من القرآن الكريم أمام العامة.

واحتفظ بهذه النسخة من القرآن الكريم الواقعة في 867 صفحة ومقسمة إلى 30 مجلدا، في مسجد "جيهتسي" بمحافظة "شيونهوا"، ويرجع تاريخها إلى ما بين 1100 إلى 1300 سنة، لتكون بذلك أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم في الصين، وأيضا واحدة من أقدم النسخ المكتوبة للقرآن الكريم في العالم .

وكان خبراء متخصصون في صيانة الأعمال الأثرية الورقية في البلاد قاموا بأعمال الصيانة الدقيقة لهذه النسخة القيمة من القرآن الكريم، وصنع خزانة زجاجية خاصة لحفظها، فيما تم إدراجها إلى قائمة الكتب العريقة القيمة بالصين.