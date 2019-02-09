بالصورة.. "الطفل الذئب" في الهند

الخليج 365/ بغداديعاني أحد الطلبة في الهند من حالة نادرة تعرف باسم "متلازمة الذئب"، جعلت وجهه مغطى بالشعر الكثيف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" ان التلميذ، لاليت باتيدار، البالغ من العمر 13 عاما، في مدينة راتلام بولاية ماديا براديش بوسط الهند، وهو يعاني منذ صغره من فرط الشعر الخلقي.

واضافت ان باتيدارناجح ومشهور في مدرسته، كما أنه متقبل لمظهره، لكن الغرباء يرمون الحجارة عليه أحيانا، ويطلقون عليه تسمية "قرد".



وعلى الرغم من حالته، فإنه يحلم بأن يصبح ذات يوم ضابط شرطة وأن "يضع كل اللصوص والمجرمين في السجن".

يقول لاليت: "ولدت بشعر كثير على وجهي، وهذا يجعلني مختلفا عن الآخرين، أحيانا أتمنى لو أنني مثل بقية الأطفال، لكن لا يمكنني فعل شيء حيال ذلك لقد اعتدت على حالتي، وعادة ما أشعر بالارتياح تجاه نفسي".

