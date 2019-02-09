بدء وصول القادة الأفارقة إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الـ32

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ القادة الأفارقة الوصول إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية الـ32، التي تنطلق أعمالها، غداً الأحد، على مدار يومين.

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت؛ للمشاركة في القمة التي من المقرر أن تترأسها بلاده.

وتتسلم مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة الأفريقية التي تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، إلى جانب مبادرة إسكات البنادق لتحقيق السلم في القارة التي تؤرقها أزمة اللاجئين.

وانطلقت اجتماعات الدورة العادية الـ34 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، الخميس الماضي، تمهيداً لعقد القمة الأفريقية.

وبحثت الاجتماعات التمهيدية مشروع جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع الممثلين الدائمين المنعقد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بانتظار تناول جدول أعمال القمة الحافل بملفات شائكة تعرقل نمو القارة السمراء، في مقدمتها الإرهاب والنزاعات باعتبارها سبب محنتي النزوح واللجوء.