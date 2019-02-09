الان تتابع ميليشيات الحوثي الإرهابية تختطف العشرات في البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
بدأت ميليشيات الحوثي الإرهابية، منذ الثلاثاء الماضي، حملة مداهمات واعتقالات ضد أبناء قبيلة مشدل في محافظة البيضاء، على وقع سلسلة الخسائر التي منيت بها في المحافظة.
وأقدم الحوثيون، حتى يوم أمس الجمعة، على اختطاف أكثر من 100 شخص من أبناء قبيلة شندل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إضافة إلى ترهيب المواطنين باستخدام الأعيرة النارية ومحاصرة المنازل والتهديد بتفجير بعضها.
واستمرت الانتهاكات الحوثية في البيضاء، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدف طقم قائد الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي في المحافظة المدعو أبومنذر الصعداوي، وإصابة 3 من مرافقيه بإصابات خطيرة، ومصرع 3 آخرين.
وكانت الميليشيات تكبدت الأسبوع الماضي خسائر بشرية كبيرة في منطقة مشدل.
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