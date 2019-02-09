مجاهرة أردوغان بالهدايا التي يتلقاها من الدوحة تثير جدلا واسعاً

بعد مجاهرة اردوغان بالهدايا التي يتلقاها من نظام الدوحة أثير جدلا واسعا في اوساط الرأي العام المحلي في تركيا.

ومجاهرة اردوغان بالهدايا دليل على استمرار العطاءات المشبوهة لكسف التعاطف السياسي بين أنثرة والدوحة.

وأفاد تقرير لصحيفة "زمان" التركية أمس الجمعة، أن شركة "بي أم سي" للصناعات العسكرية التي يقودها شركاء قطريون، أهدوا أردوغان حافلة فاخرة، لتنضم إلى قائمة الهدايا الفاخرة التي يحصل عليها الرئيس التركي من قطر، إلى جانب الطائرة التي أهداها له أمير قطر خلال الأشهر الأخيرة.

وتناقلت وسائل إعلام تركية صوراً لتلقي أردوغان الحافلة، حيث حضر لتسلمها، وحصل على معلومات عنها من كل من عضوي مجلس إدارة الشركة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد، أهدى أردوغان خلال شهر سبتمبر (أيلول) طائرة من طراز "Boeing 747-8" أرسلت إلى مطار صبيحة في إسطنبول، ثم انضمت إلى أسطول طائرات التي يستخدمها أردوغان.