شكرا لقرائتكم اليمن.. ميليشيات الحوثي تختطف العشرات في البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - على وقع سلسلة الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء، بدأت تلك الميليشيات منذ الثلاثاء الماضي حملة مداهمات واعتقالات ضد أبناء قبيلة مشدل في المحافظة.
وأقدم الحوثيون حتى يوم الجمعة على اختطاف أكثر من مئة شخص من أبناء قبيلة شندل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إضافة إلى ترهيب المواطنين باستخدام الأعيرة النارية ومحاصرة المنازل والتهديد بتفجير بعضها.
ولا تزال الانتهاكات الحوثية في البيضاء، وذلك عقب انفجار عبوة ناسفة استهدف طقم قائد الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي في المحافظة المدعو أبومنذر الصعداوي، وإصابة 3 من مرافقيه بإصابات خطيرة، ومصرع 3 آخرين.
وكانت الميليشيات تكبدت الأسبوع الماضي خسائر بشرية كبيرة في منطقة مشدل.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. ميليشيات الحوثي تختطف العشرات في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.