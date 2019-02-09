شكرا لقرائتكم اليمن.. ميليشيات الحوثي تختطف العشرات في البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على وقع سلسلة الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء، بدأت تلك الميليشيات منذ الثلاثاء الماضي حملة مداهمات واعتقالات ضد أبناء قبيلة مشدل في المحافظة.

وأقدم الحوثيون حتى يوم الجمعة على اختطاف أكثر من مئة شخص من أبناء قبيلة شندل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إضافة إلى ترهيب المواطنين باستخدام الأعيرة النارية ومحاصرة المنازل والتهديد بتفجير بعضها.

ولا تزال الانتهاكات الحوثية في البيضاء، وذلك عقب انفجار عبوة ناسفة استهدف طقم قائد الأمن المركزي التابع لميليشيات الحوثي في المحافظة المدعو أبومنذر الصعداوي، وإصابة 3 من مرافقيه بإصابات خطيرة، ومصرع 3 آخرين.

وكانت الميليشيات تكبدت الأسبوع الماضي خسائر بشرية كبيرة في منطقة مشدل.