حزب "راكسا تشارت" يسحب ترشيح شقيقة ملك تايلاند لرئاسة الحكومة

اسماء السيد - بانكوك: سحب حزب "راكسا تشارت"، الذي ترشحت شقيقة ملك تايلاند تحت رايته، لتولي رئاسة الحكومة، سحب السبت ترشيحها بعدما اعترض القصر الملكي على دخولها الساحة السياسية.

أعلن الحزب في بيان بثه مساء الجمعة على التلفزيون أنه قرر "الامتثال إلى الأمر الملكي" الذي عارض هذا الدخول غير المسبوق من قبل أحد أفراد الأسرة الملكية إلى الساحة السياسية.

وأعلن ترشيح الشقيقة الكبرة للملك أوبولراتانا (67 عامًا) حزب "راكسا تشارت"، الذي تقوده مجموعة ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق المقيم الخارج، ويعتبره الحرس القديم في القصر والعسكريون، تهديدًا للملكية.

لكن القصر الملكي دان هذه الخطوة. وقال في بيان إن "أفراد الأسرة المالكة يفترض أن يكونوا فوق السياسة، ولا يمكنهم تولي وظائف عامة، لأن ذلك مخالف للدستور".

