التربية والتعليم تحذر المدارس من ربط تسليم الكتب بالمصروفات

صدى البلد - كـريـم الخـطيب
قالت الإعلامية لميس سلامة إنها تأمل أن تستمر خطة تطوير التعليم وتمتد لتطوير البنية الأساسية للمدارس الحكومية ومواجهة كثافات الفصول، موضحة أن كثافات الطلاب في الفصول تسبب فعلى مستوى الاستيعاب والفهم.
وأضافت «سلامة» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزارة التربية والتعليم حذرت المدارس الحكومية والخاصة بربط تسليك الطالب الكداب بالمصروفات الدراسية.
وأشارت «سلامة» إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن شروط التقديم لوظائف العقود المؤقتة للمعلمين لسد عجز المعلمين في...
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