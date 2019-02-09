مسؤول أميركي: ادارة ترامب تتوقع المزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش الفنزويلي

أكد مسؤول كبير ب​البيت الأبيض​ في مقابلة مع وكالة "رويترز" ان "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تتوقع المزيد من الانشقاقات في صفوف ​الجيش​ الفنزويلي، إلا أن عدداً قليلاً من كبار الضباط أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض ​خوان غوايدو​ نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد الشهر الماضي.

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