خلفان: مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في الخليج غير مرحب بها

لفت نائب رئيس شرطة دبي" ​ضاحي خلفان​" الى إن "مسألة فتح سفارات ​إسرائيل​ية افتراضية في دول ​الخليج​ غير مرحب بها".

وأكد خلفان في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية...افتراضية غير مرضية".

وفي تصريح آخر له على مواقع التواصل الاجتماعي اشار خلفان الى ان " إسرائيل تتوسلقادة ​الخليج العربي​ لفتح سفاراتها في بلدانهم، وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال ​فلسطين​، كيف سيكون الرد حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".