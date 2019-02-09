لفت نائب رئيس شرطة دبي" ضاحي خلفان" الى إن "مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في دول الخليج غير مرحب بها".
وأكد خلفان في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية...افتراضية غير مرضية".
وفي تصريح آخر له على مواقع التواصل الاجتماعي اشار خلفان الى ان " إسرائيل تتوسلقادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم، وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال فلسطين، كيف سيكون الرد حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".
كانت هذه تفاصيل خبر خلفان: مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في الخليج غير مرحب بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.