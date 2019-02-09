أردوغان: الأسلحة الغربية متوفرة بحوزة جميع المنظمات الإرهابية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في حفل تدشين ​سفينة​ "أفق" في مدينة ​إسطنبول​، أنه من لا يفرض نفسه في الميدان لن يجد له مكاناً على الطاولة.

وأوضح ان الأسلحة الغربية متوفرة بحوزة جميع المنظمات الإرهابية بدءاً من داعش ووصولاً إلى "بب كا كا"، و"​القاعدة​" و"​حركة الشباب​.