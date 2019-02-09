بهية الحريري التقت مفتي صور وقاضيي صيدا الشرعيين

التقت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال وعرضت معه الأوضاع العامة.
واستقبلت الحريري قاضيي صيدا الشرعيين الشيخ فادي الحريري والشيخ رئيف عبد الله بحضور الدكتور هشام عبد الله .
واطلعت الحريري من وفد من التجار من مدينة صيدا على بعض شؤون وشجون المؤسسات التجارية في السوق التجاري للمدينة.
كما التقت الحريري وفدا من قطاع الشباب في تيار المستقبل تقدمه منسق القطاع محمد سعد وضم المساعد التنظيمي بلال المير ومسؤول ملف الجامعة اللبنانية جلال عون ومنسق القطاع في صيدا محمود الحريري ، حيث اطلعها الوفد على عدد من البرامج والأنشطة التي يعد لها قطاع الشباب في اكثر من منطقة.
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