بهية الحريري التقت مفتي صور وقاضيي صيدا الشرعيين

التقت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ في مجدليون مفتي صور ومنطقتها الشيخ ​مدرار الحبال​ وعرضت معه الأوضاع العامة.

واستقبلت الحريري قاضيي صيدا الشرعيين الشيخ فادي الحريري والشيخ رئيف عبد الله بحضور الدكتور هشام عبد الله .

واطلعت الحريري من وفد من التجار من ​مدينة صيدا​ على بعض شؤون وشجون المؤسسات التجارية في السوق التجاري للمدينة.

كما التقت الحريري وفدا من قطاع الشباب في ​تيار المستقبل​ تقدمه منسق القطاع ​محمد سعد​ وضم المساعد التنظيمي بلال المير ومسؤول ملف ​الجامعة اللبنانية​ جلال عون ومنسق القطاع في صيدا محمود الحريري ، حيث اطلعها الوفد على عدد من البرامج والأنشطة التي يعد لها قطاع الشباب في اكثر من منطقة.