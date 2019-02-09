وهاب: امحكمة الدولية التي يسعى إليها أردوغان بقضية خاشقجي هدفها سياسي

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​المحكمة الدولية​ التي يسعى إليها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ شبيهة بمحكمة ​لبنان​ وهدفها سياسي وليس قضائي فإلى متى إستغلال العدالة من أجل الإبتزاز السياسي؟.

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