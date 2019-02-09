اشار القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​أنطوان نصرالله​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "المسؤولين الحاليين عن ​الموارنة​ يحتاجون الى دهر أو أكثر كي يكونوا موارنة".

كانت هذه تفاصيل خبر انطوان نصرالله: ‏يحتاج المسؤولين عن الموارنة لدهر كي يكونوا موارنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.