جبق جال في مستشفى بعلبك الحكومي: سنقوم بتحسين وضعها بأقرب وقت

اكد وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ خلال جولة له في ​مستشفى​ ​بعلبك​ الحكومي أن المستسفى تعاني من الكثير من النقص والحرمان بالتجهيزات والمعدات والمطلوب تحسين وضع المستشفى بأسرع وقت ممكن وبوقت قريب سنقوم بذلك كي تستوعب المستشفى العدد الاكبر من المرضى.

وردا على سؤال، قال: "تفاجأت كيف تقوم هذه المستشفى بعملها بالامكانيات الموجودة وكان من المفروض مراعاة وضع المستشفى منذ زمن بعيد كي تقوم بمهامها".