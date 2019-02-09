انقاذ 7 اشخاص اصيبوا بالاختناق في ميس الجبل قضاء مرجعيون

انقذ عناصر من ​الدفاع المدني​ 7 أشخاص اصيبوا بضيق ب​التنفس​ والاختناق جراء تنشق الدخان المنبعث من حريق كان قد شب في الساعات الاولى فجرا داخل شقة سكنية تقع في الطابق الأرضي في بلدة ​ميس الجبل​ قضاء مرجعيون. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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