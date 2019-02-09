وصول الرئيس ميشال عون إلى كنيسة مار مارون في الجميزة

وصل ​الرئيس ميشال عون​ إلى ​كنيسة مار مارون​ في الجميزة المشاركة في قداس عيد مار ماروني برئاسة المطران ​بولس مطر​ وحضور رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​.

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