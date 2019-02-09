وصول بري والحريري إلى كنسية القديس المارون في الجميزة

وصل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى كنيسة القديس مارون ب​الجميزة​ للمشاركة في قداس ​عيد مار مارون​ بحضور ​الرئيس ميشال عون​ ويترأسه المطران بولس مطر. وقد حصلت مشاورات جانبية بينهما في الكنيسة قبيل بدء القداس.

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