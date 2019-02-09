ريا الحسن: سنعمل جميعا من أجل تحسين الأوضاع

هنأت وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين بعيد القديس مارون.

وفي تصريح تلفزيوني على هامش القداس الاحتفالي بعيد القديس مارون في كنيسة القديس مارون بالجميزة، أملت الحسن ان يكون ​تشكيل الحكومة​ بادرة خير على اللبنانيين.

وأكدت انه "بدعم كل اللبنانين سنقوم بعمل يكون على قدر تطلعاتهم وسنعمل جميعا من أجل تحسين الأوضاع".