ريا الحسن: سنعمل جميعا من أجل تحسين الأوضاع

هنأت وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن، اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين بعيد القديس مارون.
وفي تصريح تلفزيوني على هامش القداس الاحتفالي بعيد القديس مارون في كنيسة القديس مارون بالجميزة، أملت الحسن ان يكون تشكيل الحكومة بادرة خير على اللبنانيين.
وأكدت انه "بدعم كل اللبنانين سنقوم بعمل يكون على قدر تطلعاتهم وسنعمل جميعا من أجل تحسين الأوضاع".
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