سلام: نأمل ان ينعم البلد باستقرار حياتي مرتبط بالوضع الاقتصادي

أمل النائب ​تمام سلام​ في تصريح تلفزيوني على هامش القداس الاحتفالي بعيد القديس مارون في كنيسة القديس مارون بالجميزة "ان ينعم البلد باستقرار حياتي مرتبط ب​الوضع الاقتصادي​ والمالي الذي نأمل ان تتصدى له ​الحكومة​ الجديدة بشكل سريع وجدي".

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