محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 6 و 9 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.
اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و 6 جنيهات.
الرمان بين 4 و 8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و 5 جنيهات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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