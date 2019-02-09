الكوسة عند 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و 6.4 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و 9 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و 6 جنيهات.

الرمان بين 4 و 8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و 5 جنيهات.