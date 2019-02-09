غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، تلقي طلبات الراغبين فى الترشح على مقعد النقيب و٦ أعضاء .

وانتهت اللجنة من وضع الترتيبات اللازمة، لإجراء الانتخابات بداية بفتح باب الترشح غداً، وإجراء الانتخابات أول مارس المقبل .

‪ويشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوًا بجدول المشتغلين‬، كما يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يرشح نفسه للعضوية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات.

كما يشترط عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة، وأن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018، ويدفع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين رسوم تبلغ 200 جنيه و100جنيه للعضوية.​