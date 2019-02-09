البرلمان العربي يصدر الوثيقة العربية لمواجهة تحديات المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيمان محمود:

تعقد جامعة الدول العربية، اليوم االسبت، "مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى"، والذي ينظمه البرلمان العربي، بهدف تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات.

وقال مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن الهدف من عقد المؤتمر، إبرام الوثيقة العربية لمواجهة التحديات من أجل نظام عربي قادر على التصدي ومواجهة التحديات.

وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، التي يرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.

وأكد السلمي، اهتمام البرلمان العربي بمواجهة تحديات المنطقة العربية -وعلى رأسها القضية الفلسطينية- لافتا إلى خطورة التدخلات الدولية والإقليمية في شؤون الدول العربية.

يحضر المؤتمر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

كما يحضر عدد من رؤساء وزراء عرب سابقين هم: السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، الدكتور إياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، والدكتور هاني المُلقي رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق، والسيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية السابق، والدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق.

يشارك في المؤتمر السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، والسيد محمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، والدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، والدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، وعدد من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.