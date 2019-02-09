إسرائيل تعتقل فلسطينيا للاشتباه في قتله امرأة يهودية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):
- اعتقلت السلطات الإسرائيلية ، فجر السبت، فلسطينيا في الضفة الغربية للاشتباه في قتله امرأة إسرائيلية يهودية، 19 عاما، بالقرب من القدس الأسبوع الماضي.
وتم القبض على الرجل في رام الله في عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الأمن الإسرائيلية، حسبما قالت الهيئتان في بيان.
وأقتادت وكالةالأمن المشتبه به وهو أحد سكان مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية، لاستجوابه. وذكرت وسائل فلسطينية أن قوة أمنية عسكرية اقتحمت مسجدا ومبنى قريبا في رام الله خلال عملية الاعتقال، وأن مواجهات اندلعت في المكان بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة فلسطينيين تعرضوا لإصابات بالرصاص المطاطي، ووصفت إصاباتهم بالطفيفة.
ودفنت الضحية، أوري أنسباتشر، أمس الجمعة. وكانت من مستوطنة تكوع بالضفة الغربية، 20 كيلومترا شمال غرب الخليل.
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