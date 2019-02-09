أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، السبت، اعتقال فلسطيني يشتبه بأنه قتل شابة إسرائيلية، وذلك خلال عملية جرت في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وكان عثر على جثة أوري أنسباخر (19 عاما) مساء الخميس في جنوب القدس، وجرى دفنها الجمعة في مستوطنة تقوع.
ولم تكشف الشرطة اسم الفلسطيني، مكتفية بالقو وحمّل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون في بيان السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مسؤولية مقتل الاسرائيلية.
ودعا دانون أيضا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة "هذه الجريمة الوحشية" و"التحرك بحزم ضد ثقافة الرعب للسلطة الفلسطينية".
وقبل توقيف الفلسطيني، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن "قوات الأمن ستعثر على المسؤولين عن جريمة القتل هذه وسنعاملهم بكل الصرامة التي يسمح بها القانون". ل إنه من الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية تعلن إعتقال فلسطيني يشتبة إنة قتل شابة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.