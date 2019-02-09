قتيل وأربعة جرحى في تصادم قطارين في إسبانيا

اسماء السيد - مدريد: قتل سائق قطار وأصيب أربعة ركاب بجروح خطيرة في شمال شرق إسبانيا الجمعة في تصادم قطارين على أطراف برشلونة، وفقًا لشركة سكة الحديد وأجهزة الطوارئ.

وقع الحادث خلال ساعة الذروة بعد الظهر قرب كاستيالي على بعد 50 كلم تقريبًا عن العاصمة الكاتالونية، وفقًا لبيان لشركة رينفيه الوطنية للسكك الحديد.

أودى التصادم بين مقدمتي القطارين بحياة السائق، البالغ من العمر 26 عامًا، وتسبب بإصابة أربعة ركاب بجروح بالغة، و100 آخرين بجروح طفيفة، وفق ما أكدته أجهزة الطوارئ على تويتر. ولم يصب 65 شخصًا بأذى.

وأكدت رينفيه بدء التحقيقات لكشف أسباب الحادث. يذكر أنه في نوفمبر قتل شخص، وجرح 49 آخرون، على خط القطار نفسه عندما تسبب انهيار أتربة في خروج القطار عن سكته.

