وزير داخلية إيطاليا دعا نظيره الفرنسي لزيارة روما للبحث بالمسائل الخلافية

دعا وزير الداخلية الإيطالي ​ماتيو سالفيني​ نظيره الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ لزيارة روما من أجل التباحث في المسائل الخلافية بين البلدين.

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