إنقطاع الكهرباء اثناء مؤتمر صحافي لمادورو يدفع الحرس الرئاسي للتأهب

تسبّب انقطاع ​التيار الكهربائي​ أمس عن مناطق عديدة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس بما فيها القصر الرئاسي، أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ​نيكولاس مادورو​، بحالة من القلق ما دفع الحرس الرئاسي إلى تطويق مادورو لبضع دقائق، الى حين إعادة تشغيل الاضواء، وقد تعطل المؤتمر الصحفي إلى أن تمت إعادة الكهرباء.

هذا ولا تزال نحو 19 منطقة في العاصمة الفنزويلية تشكو من ​انقطاع الكهرباء​. ويعاني عدد من المدن الفنزويلية من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في السنوات الأخيرة، ويتهم مادورو قوى اليمين بالوقوف وراء ذلك.