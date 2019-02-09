زاسبكين: سنواصل الجهود من أجل تطوير العلاقات الثنائية مع لبنان

أكد السفير الروسي ألكسندر زاسبكين في تصريح تلفزيوني على هامش القداس الاحتفالي بعيد القديس مارون في كنيسة القديس مارون بالجميزة أنه "سنواصل الجهود من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ورئيس الحكومة سعد الحريري مهتم بالعلاقة مع روسيا ولدينا أفق جيدة في المجالات الاقتصيادية وغيرها".
وشدد على انه "نحن معجبون بموقف الرئيس ميشال عون من المبادرة الروسية ونعرف موقفه المبدئي من بداية الأزمة بالنسبة للنزوح وهناك تطابق في وجهات النظر وخلال المراحل المقبلة سيتعزز هذا التعاون". وأكد ان المبادرة مستمرة وهناك عمل يومي في سوريا لتأمين الأمور اقتصايديا وسياسيا.
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