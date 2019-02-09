فيصل الصايغ زار وكالة داخلية الجرد في شانيه

زار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ وكالة داخلية الجرد في شانيه، حيث عقد اجتماع مع وكيل الداخلية جنبلاط غريزي بحضور أعضاء الوكالة والرفاق المعتمدين ومدراء الفروع والهيئات الإدارية. وكانت مناسبة ناقش فيها الصايغ مع الرفاق الأوضاع السياسية العامة في البلاد ، وظروف ​تشكيل الحكومة​ وما رافقها من عقبات، وما تبعها من تفاهمات لا سيما مع الرئيس الحريري. كما جرت مراجعة للأوضاع في الجبل حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتوفير ما أمكن من خدمات لاهلنا.

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