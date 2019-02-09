"النشرة": تساقط للامطار في حاصبيا مترافق مع برد قارس

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "المنطقة تشهد منذ ليل أمس تساقطا متقطعا للامطار مترافقا مع برد قارس"، مشيرا الى أن "ضبابا كثيفا يلف المنطقة وحجب معه الرؤية وطلبت ​الاجهزة الامنية​ من السائقين ​القيادة​ بحذر خوفا من خطر الانزلاقات".

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