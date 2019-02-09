توقيف النشالَين اللذين انتشرت لهما فيديوهات وهما ينشلان السيدات بين ضبية وجونية

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نشل وسرقة على الطريق الساحلي لقضائي المتن وكسروان وضمن منطقة الجديدة، أهمها سرقة حقائب من داخل السيارات وبخاصة تلك التي تقودها سيدات، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق حصول تلك العمليات، وتظهر فرار الفاعلين الى جهة مجهولة على متن دراجة آلية، اضافة الى انتشار تسجيل صوتي للفاعل وهو يفاوض زوج الضحية ويهدّده. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، تمكنت من تحديد هوية أحد المنفذين لهذه العمليات، ويدعى: * ا. ح. (مواليد العام 1986، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة والنشل ومن الاشخاص الخطرين.

بتاريخ 3/2/2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية وخاطفة في محلة حي السلم، أسفرت عن توقيف المشتبه به على متن دراجة آلية لون أسود نوع "هوندا" جرى ضبطها. بالتحقيق معه، اعترف بتعاطي ​المخدرات​، وانه أقدم على تنفيذ أكثر من /10/ عمليات نشل حقائب عائدة لسيدات من داخل سياراتهنّ، وذلك على الطريق الساحلي لقضائي المتن وكسروان ضمن المناطق التالية: ضبية، جديدة، ​جونية​، ​جل الديب​، ​انطلياس​ و​طبرجا​ بالاشتراك مع آخرين منهم: (ف. ع.، مواليد العام 1996، لبناني) الذي تبين انه موقوف لدى فصيلة البرج في وحدة ​شرطة بيروت​، بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.