مصطفى علوش: الكلام عن ان لبنان اصبح بيد تحالف حزب الله مكابر

اشار عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ في حديث اذاعي الى أن "رؤية المواطن على مدى سنوات للدولة ال​لبنان​ية على أنها دولة رعائية اكثر منها ريعية وعمليا أي دولة تقوم بتقديم اي شيء يجب أن تستند الى مداخيل على أن يكون لديها ثروات"، معتبرا أن "هناك أشخاص وضعها المادي جيد وتبقى رائحة الصفقات موجودة"، مشددا على أن "وضع لبنان من الدخل المتوسط انخفض والنظرة للاقتصاد ليست مستقبلية ".

ولفت الى أنه "اذا لم يحدث شيء في لبنان كمثلا استخراج ​الغاز​ ويكون كل مدخولها لدعم ​الاقتصاد​ ودعمها فلن سنتطيع النهوض والافق سيكون غير واضح المعالم".

وأضاف: "هناك ثلاثة أطراف في ​الحكومة​ وحاولة الايحاء ان لبنان أصبح بيد تحالف "​حزب الله​" هو مكابر ومحاولة لتضخيم الامور"، معتبرا أنه "لو كان التحالف متين لما كنا رأينا هذا الجدل على الثلث الضامن وأصبح واضحا أن المعطل كان "حزب الله" من خلال إبتداع قضية نواب ​اللقاء التشاوري​ الستة".