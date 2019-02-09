12 فبراير.. حملة ضد "الطفيليات المعوية" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
تنفذ مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الوادي الجديد، يوم الثلاثاء المقبل 12 فبراير الجاري، حملة لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية.
وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، تنفيذ الحملة بجميع مدارس المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة حتى يوم 21 فبراير 2019، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.
أضافت مشرف، أن التجريع عن طريق منح التلميذ قرص عقار "مبتدازل 50 مجم" عن طريق الفم، وله طعم مقبول آمن على التلاميذ وليس له أي آثار جانبية.
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